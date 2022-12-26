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НовостиОбщество26 декабря 2022 14:40

В центре Смоленска ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия

Об этом сообщили в администрации города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В центре Смоленска ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

В центре Смоленска ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

В связи с проведением массового мероприятия с 22.00 27 декабря до 15.00 часов 28 декабря будет ограничено движение транспорта в центре Смоленска.

По информации администрации города, ограничение коснется улиц Кирилла и Мефодия и Пржевальского (от улицы Кирилла и Мефодия до стадиона «Спартак»).

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