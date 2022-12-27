Потепление ожидается в Смоленской области 27 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Утром и днем местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.

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