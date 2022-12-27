В Смоленске изменят расписание движения городских автобусов с 1 января. Фото: пресс-служба администрации города.

С 1 января МУП "Автоколонна 1308" начинает обслуживание городских автобусных маршрутов по муниципальному контракту. Об этом сообщил Глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

Подробно с расписанием движения можно ознакомиться в разделе расписания Автоколонны – 1308.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия. Об этом сообщили в администрации города.