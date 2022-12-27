Автомобиль «Мазда» загорелся ночью в Гагарине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около полуночи понедельник, 26 декабря, спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Пушной. На место вызова выехали несколько пожарных и автоцистерна.

Информация подтвердилась – загорелась припаркованная «Мазда 3».

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, у автомобиля выгорел моторный отсек, никто не пострадал. Что стало причиной произошедшего – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – предстоит выяснить специалистам.

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