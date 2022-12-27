Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 декабря 2022 7:36

Автомобиль «Мазда» загорелся ночью в Гагарине

Причину случившегося выясняют специалист
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль «Мазда» загорелся ночью в Гагарине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль «Мазда» загорелся ночью в Гагарине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около полуночи понедельник, 26 декабря, спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Пушной. На место вызова выехали несколько пожарных и автоцистерна.

Информация подтвердилась – загорелась припаркованная «Мазда 3».

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, у автомобиля выгорел моторный отсек, никто не пострадал. Что стало причиной произошедшего – техническая неисправность или чьи-то умышленные действия – предстоит выяснить специалистам.

Читай также:

В Смоленске сотрудник ТЭЦ-2 получил химические ожоги на производстве. Инспекция труда провела расследование случившегося.