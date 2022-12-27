Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 декабря: 14 человек выздоровели за сутки

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 1 случай заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 1 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 055.

Выздоровели за сутки 14 смолян, всего 142 735 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализированы с осложнениями 3 жителя региона.

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