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НовостиЗдоровье27 декабря 2022 9:11

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 декабря: 14 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 27 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 1 случай заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 1 случай заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области официально подтвердился 1 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 145 055.

Выздоровели за сутки 14 смолян, всего 142 735 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Госпитализированы с осложнениями 3 жителя региона.

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