В Гагарине мужчина до смерти избил мать-инвалида.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель соседнего региона в июне этого года выпивал вместе со своей матерью-ивалидом. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый не менее 20 раз ударил женщину руками и ногами.
По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.
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