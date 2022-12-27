В Гагарине мужчина до смерти избил мать-инвалида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель соседнего региона в июне этого года выпивал вместе со своей матерью-ивалидом. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый не менее 20 раз ударил женщину руками и ногами.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.

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