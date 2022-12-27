Пожарная машина и трамвай столкнулись на площади Победы в Смоленске. Фото: «Подслушано в Смоленске» в соцсетях.

27 декабря в центре Смоленска произошло ДТП с участием пожарной машины и трамвая. Водитель автоцистерны врезался в заднюю часть электротранспорта.

Кадрами с мета происшествия поделились смоляне в соцсетях. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что автомобильная авария с коммунальной техникой произошла в Смоленске. На Витебском шоссе столкнулись самосвал и легковушка.