Энергетики провели занятие по безопасности для воспитанников детского дома

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» посетили воспитанников «Православного детского дома», чтобы напомнить о правилах электробезопасности.

Детям рассказали, какой путь проходит электрический ток, чтобы попасть в дома людей, насколько важную роль играет электроэнергия в хозяйстве, быту, работе, а также какие правила необходимо соблюдать при обращении с электроприборами. Вместе с энергетиками ребята проводили опыты по поиску безопасного электричества, смотрели тематические мультфильмы и отвечали на вопросы викторины.

Специалисты филиала рассказали, что такое энергоустановки и почему нельзя играть вблизи энергообъектов, какие предупреждающие и запрещающие знаки существуют. Ребята научились правильно ходить «гусиным шагом», чтобы безопасно покинуть место обрыва электрического провода, а также узнали, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему при поражении электрическим током.

После урока все воспитанники получили в подарок от энергетиков полезные подарки – закладки для учебников, шаблоны с расписанием уроков, раскраски с правилами электробезопасности.

«Самым ярким моментом нашего мероприятия стало знакомство детей с настоящим работником энергокомпании. Мастер бригады рассказал им о своей повседневной деятельности, форме одежды, инструментах, которые использует, и, конечно, дал померить каску, диэлектрические перчатки и спецобувь, научил пользоваться сигнализатором напряжения», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.