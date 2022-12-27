Дед Мороз напомнил юным смолянам правила безопасности на железной дороге

Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Накануне новогодних каникул железнодорожники провели выездной урок безопасности для учеников школы № 24 города Смоленска, в ходе которого подрастающему поколению рассказали о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Более 45 школьников начального и среднего звена вместе с родителями и учителями на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-067 отправились на обзорную экскурсию со станции Смоленск-Сортировочный до поселка Гнездово.

В пути ребят сопровождали Дед Мороз и Снегурочка, которые в игровой форме рассказали юным пассажирам о необходимости соблюдения правил на железнодорожной инфраструктуре, последствиях их нарушений и опасности увлечения «зацепингом».

Каждый школьник, принявший участие в уроке безопасности, получил от Деда Мороза памятный подарок с профилактической информацией и сладкое угощение.

Благодаря проводимой профилактической работе с начала года роста несчастных случаев с несовершеннолетними в границах Смоленской области МЖД по сравнению с аналогичным периодом 2021 года не допущено. Так, за истекший период произошел 1 случай травмирования подростка, что аналогично тому же периоду прошлого года.

Московская железная дорога просит граждан быть внимательными при переходе через железнодорожные пути, а также при нахождении на объектах инфраструктуры. Обращаемся с просьбой к родителям и педагогам регулярно напоминать детям правила безопасности на транспорте.