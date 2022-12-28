В Смоленске провели первую нейрохирургическую операцию с использованием инновационного микроскопа. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Врачи Смоленской областной клинической больницы провели первую нейрохирургическую операцию с использованием нового операционного микроскопа Leica M530 OHX. Благодаря инновационной технологии в нем увеличена по сравнению с другими микроскопами область, находящаяся в фокусе, которая позволяет хирургу реже перефокусироваться в ходе операции, что положительно сказывается на рабочем процессе.

Оборудование закупили в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Пациента госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы с диагнозом «Объемное образование в правой лобно-теменно-парасагиттальной области».

После предоперационной подготовки опухоль правой области головного мозга удалена с применением интраоперационной навигационной станции Stryker и операционного микроскопа Leica M530 OHX.

Как сообщили в региональном департаменте по здравоохранению, послеоперационный период протекает без осложнений.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске передали 16 новых автомобилей водителям подстанций скорой помощи. Спецтранспорт поставлен в регион за счёт средств федерального бюджета.