В новогоднюю ночь в Смоленске запустят дополнительные трамваи. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске с 31 декабря на 1 января будут ходить трамваи. В администрации города сообщили, что дополнительное движение в новогоднюю ночь будет организовано по маршрутам:

ул. Петра Алексеева – ул. Багратиона

0:25, 0:59, 1:29, 2:01, 2:33, 3:05, 3:37, 4:09; 4:40 (в депо)

Медгородок – ул. Багратиона

0:14, 0:38, 1:12, 1:42, 2:14, 2:46, 3:18, 3:50, 4:22

пл. Победы – ул. Багратиона

0:18, 0:44, 1:18, 1:48, 2:20, 2:50, 3:24, 3:56, 4,28

ул. Багратиона – ул. Петра Алексеева

0:29, 0:57, 1:29, 2:01, 2:33, 3:05, 3:37, 4:09, 4:40 (в депо)

пл. Победы – ул. Петра Алексеева

0:41, 1:09, 1:41, 2:13, 2:45, 3:17, 3:49, 4:21, 4:52 (в депо)

Медгородок – ул. Петра Алексеева

0:13 (из депо), 0:46, 1:15, 1:47, 2:19, 2:51, 3:23, 3:55, 4:27

Ранее «КП» писала, что власти Смоленска заключили соглашение со «Сбербанком» о развитии городского транспорта. Результатом станет обновление подвижного состава и продолжение внедрения бесконтактной оплаты проезда.