Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 декабря: «плюс» 7 случаев заражения

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 062 случая заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 062 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 7 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 747 человек. Не справились с заболеванием 3 174 человека, 3 смолянина госпитализировали за минувшие сутки.

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