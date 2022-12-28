Деды Морозы спустились к пациентам с крыши детского отделения клинической больницы в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Смоленское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей совместно со смоленским управлением МЧС поздравило с наступающим праздником детей, оказавшихся в канун Нового года в лечебном учреждении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с помощью альпинистского снаряжения 8 спасателей, переодетых в Дедов Морозов и снегурочек, спустились к юным пациентам с крыши «Клинической больницы №1» на улице Фрунзе. Помимо необычного поздравления, спасатели навестили детей в палатах и вручили им сладкие подарки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

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