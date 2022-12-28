В Смоленске фронтовиков поздравили с наступающим Новым годом

Фото: Смоленский городской Совет.

Заместитель председателя горсовета Николай Шумейко навестил и поздравил с наступающим Новым годом фронтовиков из города-героя Смоленска.

Эти люди всю свою жизнь посвятили Родине и труду и как никто заслуживают внимания в праздничные дни.

В Смоленске проживает 71 ветеран, по области – более 130. В преддверии январских праздников депутаты, активисты местных отделений партии «Единая Россия» по традиции навестят всех, чтобы вручить подарочные наборы к праздничному столу – ежегодная акция «С Новым годом, ветеран», которая проводится партийцами, стартовала в областном центре.

Фото: Смоленский городской Совет.

Фёдору Ивановичу Русакову в апреле исполнился 101 год… Гостей он встречает молодцом, в форме с медалями. В Смоленске он – настоящая легенда.

«Голова у меня хорошая», - рассказывает о своём самочувствии Фёдор Иванович.

«Как нога?», - спрашивает депутат.

«А вот нога подводит. Если бы не это, мог бы цыганочку станцевать!», - поблёскивает орденами и медалями ветеран.

Двадцатого июня 1941 года Фёдор Иванович окончил школу, а буквально через три десятка часов – война, которая меньше чем за месяц добралась и до его небольшой деревни Гуторово в Смоленской области. От офицера Красной армии он ещё юношей получил своё первое ответственное задание – передать пакет с приказом на отход командиру части, с которым была потеряна связь. Хорошо зная все тайные тропы, он прошёл через оккупированную территорию и с задачей справился. Как вспоминает ветеран, после этого полковник сказал ему: «Сыночек, если бы у меня был какой-то орден, я бы тебе его повесил».

Он успел побыть партизаном, а когда окончил с отличием танко-техническое училище, получив экипаж и боевую машину, вместе со своим полком отправился на фронт. Когда эшелон сделал остановку на станции Ярцево, неподалеку от родной деревни, Фёдор Иванович узнал страшное: почти 150 мирных жителей сожгли заживо, заперев внутри полыхающих домов. Так безжалостно пламя войны унесло жизни и его матери, сестры и племянников. Чудом остался в живых отец…

Офицер воевал в составе 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии, затем освобождал Польшу. Новость о Победе застала танкиста в Германии. Вернувшись в Смоленск, он продолжил службу в органах внутренних дел, а затем и в органах государственной безопасности.

Во время поздравления Фёдор Иванович поблагодарил депутата за тёплые слова, вспомнив трогательную историю, как настоящий праздник подарил ему его экипаж танка, который в тайне от командира собрал и отправил посылку с фронта его близким – этот момент Фёдор Иванович с теплотой хранит в душе через десятилетия...

«Очень радостно встретиться с нашими дорогими ветеранами, поздравить их лично или передать наборы к праздничному столу через близких. Внимание, благодарность – это то малое, что мы можем подарить им», - отметил Николай Шумейко, навестивший в канун Нового года нескольких ветеранов.