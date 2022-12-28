Более 26 тыс. человек посетили праздничные мероприятия Поезда Деда Мороза на МЖД

Фото: rzd.ru.

Более 26 тыс. человек в пяти городах, расположенных в границах Московской железной дороги, стали участниками уникального проекта ОАО «РЖД» Поезд Деда Мороза.

Фото: rzd.ru.

Праздничные мероприятия состоялись на вокзалах Москвы, Калуги, Орла, Тулы и Смоленска, где дети и взрослые встречали главного зимнего волшебника, который совершает путешествие вместе с внучкой Снегурочкой и сказочными помощниками, чтобы поздравить жителей страны с наступающим Новым годом.

Во время стоянки поезда все желающие смогли принять участие в театрализованной программе, подготовленной профессиональными артистами и аниматорами, попробовать блюда настоящей северной кухни в вагоне-ресторане и посетить вагон-лавку с сувенирами.

Фото: rzd.ru.

Те, кто заранее приобрел билеты, получили аудиенцию у Деда Мороза и приняли участие в новогодних квестах.