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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:04

В Смоленске подвели итоги конкурса новогоднего плаката

Работа победителя уже размещена на билбордах и цифровых экранах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске подвели итоги конкурса новогоднего плаката. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске подвели итоги конкурса новогоднего плаката. Фото: пресс-служба администрации города.

В этом году на конкурс новогодних плакатов поступило 75 проектов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, победителем стала работа Арины Антоненковой из Санкт-Петербурга. Её плакат уже размещен на рекламных щитах, видеоэкранах города и в социальных сетях.

Также награждены участники, набравшие наибольшее количество баллов, в своих возрастных категориях. Лидером интернет-голосования стал смолянин Константин Синявский.

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