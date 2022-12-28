В Смоленске подвели итоги конкурса новогоднего плаката. Фото: пресс-служба администрации города.

В этом году на конкурс новогодних плакатов поступило 75 проектов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, победителем стала работа Арины Антоненковой из Санкт-Петербурга. Её плакат уже размещен на рекламных щитах, видеоэкранах города и в социальных сетях.

Также награждены участники, набравшие наибольшее количество баллов, в своих возрастных категориях. Лидером интернет-голосования стал смолянин Константин Синявский.

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