Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 29 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 декабря в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сохраняется гололедица и гололед. Ветер подует юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба, ночью будет падать.

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