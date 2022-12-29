Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 29 декабря.
Фото: Олег УКЛАДОВ
29 декабря в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сохраняется гололедица и гололед. Ветер подует юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.
В Смоленске: 0°C…+2°C.
Атмосферное давление 738 мм рт. столба, ночью будет падать.
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