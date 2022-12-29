Открытие главной городской ёлки состоялось в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Коллектив Дома культуры «Шарм» подготовил для обучающихся общеобразовательных учреждений города насыщенную новогоднюю программу с открытием главной городской ёлки.

На площади Ленина школьников развлекали матрёшка, Зима, баба Яга и главные праздничные герои – Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, дети не только сыграли в самую любую игру дедушки "Заморожу", но и зажгли на ёлке новогодние огни.

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