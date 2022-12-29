Участники спецоперации благодарят смолян за предновогоднюю гумпомощь. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Смоленские военнослужащие, участвующие в спецоперации, передали слова благодарности в адрес земляков. Об этом рассказал глава города Андрей Борисов в соцсетях.

В преддверии Нового года защитникам доставили очередную партию необходимого – дополнительный запас вещей, продуктов, воды и медикаментов. С особой благодарностью смоляне принимали посылки и письма от родных и детские новогодние открытки.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

В общей сложности в смоленском военкомате было собрано почти 4 тонны гуманитарной помощи.

– Благодарен представителям бизнеса, общественных организаций и всем неравнодушным горожанам за участие в этом важном деле! – добавил Андрей Борисов.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский рассказал о выполнении просьб мобилизованных смолян. Военнослужащие просили поздравить их родных с наступающим праздником.