Участники спецоперации благодарят смолян за предновогоднюю гумпомощь. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.
Смоленские военнослужащие, участвующие в спецоперации, передали слова благодарности в адрес земляков. Об этом рассказал глава города Андрей Борисов в соцсетях.
В преддверии Нового года защитникам доставили очередную партию необходимого – дополнительный запас вещей, продуктов, воды и медикаментов. С особой благодарностью смоляне принимали посылки и письма от родных и детские новогодние открытки.
Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.
В общей сложности в смоленском военкомате было собрано почти 4 тонны гуманитарной помощи.
– Благодарен представителям бизнеса, общественных организаций и всем неравнодушным горожанам за участие в этом важном деле! – добавил Андрей Борисов.
Ранее «КП» писала, что Алексей Островский рассказал о выполнении просьб мобилизованных смолян. Военнослужащие просили поздравить их родных с наступающим праздником.