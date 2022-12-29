Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 декабря: 3 человека госпитализировали за сутки

В Смоленской области 29 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у четырёх пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области 29 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у четырёх пациентов. Госпитализировали 3 человека. Один житель региона не умер за сутки, 11 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии заболели 146 066 смолян, 142 758 человек успешно справились с заболеванием, 3 175 – скончались.

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