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НовостиЗдоровье29 декабря 2022 9:36

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 декабря: 3 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области 29 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у четырёх пациентов.

В Смоленской области 29 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у четырёх пациентов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленской области 29 декабря диагноз COVID-19 подтвердился у четырёх пациентов. Госпитализировали 3 человека. Один житель региона не умер за сутки, 11 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии заболели 146 066 смолян, 142 758 человек успешно справились с заболеванием, 3 175 – скончались.

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