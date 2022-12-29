Под Смоленском водитель «УАЗа» сбил упавшую на дорогу девочку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария с пострадавшим подростком произошла днем в среду, 28 декабря. На переулке Школьный в Печерске в районе дома 11 мужчина за рулём «УАЗа» сбил 14-летнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, школьница находилась на обочине и внезапно упала на проезжую часть дороги под колеса автомобиля.

В результате ДТП девочка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

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