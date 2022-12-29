«Единая Россия» доставила дополнительный груз мобилизованным смолянам в Херсонскую область

Фото: smolensk.er.ru.

Автомобили с важным грузом – печами-буржуйками, средствами связи, спальниками, термоодеждой – отправляются из Смоленска в зону спецоперации фактически каждую неделю. Собранное смолянами, депутатами и предпринимателями в рамках проекта «Единой России» «Всё для фронта» сопровождают сами единороссы.

В этот раз сопроводили необходимое оборудование, а также встретились с мобилизованными бойцами из Смоленской области на Херсонщине депутат областной Думы от Ярцевского района, председатель комитета по социальной политике Ольга Васильева и заместитель секретаря реготделения «Единой России» Олег Толстоус. Поездку помог организовать депутат Государственной Думы от региона Артём Туров.

«Конечно, мы понимаем, что бойцам сейчас непросто, и мы хотим, чтобы они знали, что наша смоленская земля, ярцевчане – гордятся нашими ребятами, верят в их победу. Наше дело правое и мы обязательно победим!» - подчеркнула Ольга Васильева.

Среди мобилизованных смолян и жители Ярцевского района. Депутат облдумы Ольга Васильева рассказала: «Было очень приятно услышать от командования, что смоленский мобилизационный полк отмечен представителями Минобороны как один из самых подготовленных и организованных и поставлен в пример».

Фото: smolensk.er.ru.

Теплые весточки из дома стали самым важным предновогодним подарком для наших защитников Родины.

Бойцам передали техсредства для связи, посылки от семей и письма от школьников Ярцева и Смоленска, поделки с ярмарки «От сердца к сердцу», а также конфеты и шоколад от организаторов акции. Напомним, в этом году часть вырученных средств с благотворительной ярмарки «Дети-Ангелы-Смоленск» решили направить на поддержку военнослужащих и мобилизованных земляков. «Привет» от смоленских детей бойцам передал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Толстоус.

«Мы понимаем, что вы сейчас выполняете жизненно важные задачи для страны. Сдерживая здесь врага, вы защищаете Родину, свой дом и своих близких. Желаем, чтобы вы также достойно несли свою службу, живыми и здоровыми вернулись домой. Смоляне переживают за вас и гордятся вами», - подчеркнул Олег Толстоус.

Во время встречи с бойцами единороссы узнали, какая дополнительная помощь нужна, и чем могут быть полезны их семьям. Ольга Васильева, как депутат от Ярцевского района и секретарь местного отделения партии, рассказала, что часто бывает у семей мобилизованных ярцевчан – привозит продуктовые наборы, игрушки детям, поздравляет с праздниками. И во время новогодних каникул она планирует поздравить детей мобилизованных земляков.

Напомним, поддержать смоленских бойцов может каждый. Предметы солдатского быта и средства на их закупку собирают на базе региональной приемной «Единой России» - Смоленск, Карла Маркса, 14; +7(4812) 31-95-13.