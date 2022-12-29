Специалисты «Смоленскэнерго» в 2022 году приняли около 128 тысяч обращений. Фото: Анастасия Осипова

В филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» за 11 месяцев 2022 года поступило 127 742 обращения. Самой удобной формой дистанционного общения потребителей с энергетиками в этот период стада бесплатная прямая линия Россети 8-800-220-0-220, которой воспользовались порядка 62,7% заявителей. Также обращения поступали интерактивно (интернет-приемная, е-mail, личный кабинет клиента, заказ обратного звонка, портал ТП РФ, портал «Светлая страна») – каждое третье обращение, по почте России – 1,4% обращений и прочим каналам (телефон района электрических сетей, клиентский ящик) – 6,7% обращений.

Еженедельно по четвергам заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит «День клиента», в рамках которого любой заявитель может прийти на очный прием по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам. Встречи проходят с 10:00 до 18:00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13. В ноябре на приеме побывало около 50 потребителей.

Многообразие каналов поступления обращений в филиал дает возможность потребителям выбрать для себя наиболее подходящий и воспользоваться им в удобное для себя время.

«Дистанционное обслуживание потребителей «Смоленскэнерго» в настоящее время пользуется большой популярностью из-за его удобства – не нужно ехать в офис энергокомпании, достаточно отправить в свободной форме заявку. В текущем году потребители чаще всего обращались в филиал для уточнения вопросов, связанных с отключениями электроэнергии, оказания услуг по технологическому присоединению и дополнительных услуг», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.