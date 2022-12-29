Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в период новогодних и рождественских праздников

Фото: ОАО «МЖД».

В предпраздничные и праздничные дни, с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области.

Так, по измененному расписанию будут курсировать следующие поезда:

- № 6323/6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6207 Вязьма – Сафоново – с 1 по 6 января;

- № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск – 1, 5 и 6 января;

- № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6904 Брянск – Рославль, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки – 1, 2 и 6 января;

- № 6202 Сафоново – Вязьма – со 2 по 7 января;

- № 6344 Темкино – Калуга-1 – 3, 4 и 5 января.

- № 6435 и 6436 Вязьма – Сычевка – Вязьма – со 2 по 5 января;

- № 6433 и 6434 Вязьма – Ржев – Вязьма – 1 и 6 января.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».