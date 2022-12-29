Алексей Островский принял участие в акции «Ёлка желаний» и подарил подарки юным смолянам. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский присоединился к ежегодной акции «Елка желаний», исполнив новогодние мечты детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Так например, 9-летний Кирилл Сорочан из города Сафоново написал Деду Морозу, что хочет получить в подарок пожарную машину на пульте управления. Теперь она у него есть.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, Кирилл – самый младший в семье. Мальчик имеет ограничения по здоровью. У него есть три сестры – 17-летняя Анжелика, 14-летняя Виолетта и 11-летняя Влада. Они тоже не остались без сладких новогодних подарков от губернатора.

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