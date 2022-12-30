Новогодний автобус вышел на улицы Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске курсирует новогодний автобус ЛиАЗ с госномером У 524 МТ. Как рассказали в пресс-службе администрации города, вчера он работал на маршруте № 50 «пос. Вишенки – ул. Велижская», а сегодня, 30 декабря, частичку предпраздничного настроения автобус подарит жителям Пронино.

За время новогодних праздников прокатиться на праздничном транспорте можно будет на разных маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием «Автоколонна – 1308».

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