Новые светофоры появятся в Смоленске на нескольких шоссе. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Глава города Андрей Борисов провел очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В числе обсуждаемых вопросов – обустройство светофоров на пешеходных переходах многополосных автомобильных дорог.

После анализа статистики ДТП, а также обращений смолян светофоры было решено установить на участках Московского и Витебского шоссе, улицы Фрунзе. Также была рассмотрена возможность организации дополнительного освещения на пешеходном переходе по улице Соболева.

– Совместно с Управлением МВД России по городу Смоленску реализуем программу по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Обсудили ряд мероприятий этой программы, запланированных на следующий год, – добавил Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

Помимо этого, одной из тем, поднятых на заседании, стала давно вызывающая возмущение смолян незаконная парковка автомобилей у главпочтампта на улице Октябрьской революции и рядом с гимназией №1 Пржевальского. В следующем году в рамках благоустроительных работ на пешеходных дорожках этой территории будут установлены вазоны, ограничивающие въезд автомобилей.

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