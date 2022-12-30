В Смоленске мужчина избил врача в детской больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Смоленске 33-летний мужчина избил врача детского отделения Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, во время приема между мужчиной и 59-летней женщиной врачом-фтизиатром произошел конфликт, поводом для которого стал правомерный отказ врача в выдаче справки несовершеннолетнему. Подозреваемый подошел к женщине, схватил ее за волосы и не менее двух раз ударил головой о стол, после чего покинул кабинет.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемого для его задержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей.

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