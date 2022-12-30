В новогодние праздники «Смоленскавтодор» планирует убрать 37 улиц города. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Со 2 по 8 января «Смоленскавтодор» планирует убрать 37 городских улиц. Как отмечают в профильном департаменте, ознакомиться с графиком уборки, сообщить о проблемном участке дороги в Смоленске теперь можно в официальных группах Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству и СОГБУ «Смоленскавтодор».

По всем вопросам, связанным с содержанием улично-дорожной сети г. Смоленска в период с 1 по 8 января 2023 года, также можно обращаться с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (4812) 38-51-34, круглосуточно по телефону: 8-910-787-90-04.

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