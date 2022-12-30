Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 декабря: 4 человека госпитализировали за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 071 случай заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 071 случай заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 5 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 771 человек. Не справились с заболеванием 3 175, 4 человека госпитализировали за сутки.

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