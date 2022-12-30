В центре Смоленска прекратят движения транспорта в новогоднюю ночь. Фото: департамент по транспорту Смоленской области.

На ряде центральных улиц Смоленска с 19.00 31 декабря до 5.00 1 января будет прекращено движение транспорта. Как сообщили в администрации города, это связано с проведением массовых мероприятий.

Так, движение будет перекрыто по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина (от улицы Кирилла и Мефодия до площади Ленина).

Ранее «КП» писала, что новые светофоры появятся в Смоленске на нескольких шоссе. В областном центре провели анализ ДТП и обращений смолян.