В Смоленске на улице Ломоносова нашли тело мужчины с перерезанным горлом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Инцидент произошёл вечером 28 декабря в квартире одного из домов по улице Ломоносова.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил лежащий на столе нож и ударил им в шею друга. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте происшествия.

29 декабря подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса мужчина частично признал свою вину в совершенном преступлении. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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