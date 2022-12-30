Специалисты «Смоленскэнерго» приняли активное участие в подготовке городов региона к новогодним праздникам

Фото: «Смоленскэнерго».

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в декабре 2022 года выделили в помощь администрациям своих сотрудников и специальную технику, которые были задействованы в украшении главных символов Нового года – праздничных елей в п. Шумячи, п. Красном, г. Рудне, г. Духовщине, п. Холм-Жирковский, г. Демидове.

В рамках договоров по обслуживанию наружного освещения специалисты филиала зажгли новогодние ели в Вязьме, Гагарине и Тёмкино. Энергетики создали праздничную атмосферу и подарили положительные эмоции жителям и гостям Смоленской области. Кроме того, сотрудники украсили и прилегающую территорию к зданию исполнительной дирекции своего филиала, традиционно нарядили живую елку.

«От качества подготовки к новогодним праздникам зависит настроение жителей региона. Мы должны были подготовить электросети к Новому году так, чтобы праздничная атмосфера царила не только в домах и квартирах, но и на улицах. Благодаря общим усилиям многие городские ёлки заиграли новыми красками», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.