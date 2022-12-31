Синоптики прогнозируют дождь в Смоленской области в последний день года. Фото: пресс-служба администрации города.

31 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду в Смоленской области. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах сохраняется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, возможно налипание мокрого снега, туман. Ветер подует западной четверти 6-11 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…+1°C.

В Смоленске: -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, ночью будет расти, днем слабо падать.

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