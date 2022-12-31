В Смоленской области огонь полностью уничтожил дачный дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Трагедия случилась ночью 31 декабря в посёлке Красный. Пожарных вызвали жители переулка Лесной, в котором загорелся один из дачных домов.

На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава спасателей. По прибытии информация о возгорании подтвердилась, в результате произошедшего дом выгорел по всей площади.

По информации пресс-службы регионального МЧС, пострадавших в пожаре нет. Причину и ущерб уточняют.

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