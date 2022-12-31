Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: «плюс» 8 новых случаев заражения

За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 146 079.

Всего 3 175 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 6 человек. Успешно справились с болезнью и выписались 142 786 жителей региона.

Читай также:

ВОЗ: Только у 10% людей нет иммунитета к ковиду. Глава Всемирной организации здравоохранения рассказал, что сейчас известно около 500 подштаммов только одного «омикрона».