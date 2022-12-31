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НовостиЗдоровье31 декабря 2022 9:39

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: «плюс» 8 новых случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 13 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.

Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 146 079.

Всего 3 175 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 6 человек. Успешно справились с болезнью и выписались 142 786 жителей региона.

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