Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 декабря: «плюс» 8 новых случаев заражения

За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19.
Фото: ИВАНОВА Диана
За последние сутки в регионе выявили 8 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 146 079.
Всего 3 175 человек погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 6 человек. Успешно справились с болезнью и выписались 142 786 жителей региона.
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