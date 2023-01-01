В Смоленской области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололёда. Фото: пресс-служба администрации города.

Смолян предупреждают о гололёде на некоторых участках дорог. Первый январский день будет облачным с прояснениями. Выпадут небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя. Ветер подует юго-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы до 17 м/с.

Температура воздуха по области: +3°C…+8°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 741 мм. рт. столба, будет падать.

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