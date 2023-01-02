«Смоленскавтодор» приступил к уборке снега во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Со 2 января 2023 года снегоуборочная техника «Смоленскавтодор» будет работать во всех районах областного центра в круглосуточном режиме.

Работы пройдут на следующих улицах:

Ленинский район

Улицы Козлова, Коненкова, Глинки, Коммунистическая

Промышленный район

Улицы Урицкого, Памфилова, Трамвайный проезд

Заднепровский район

Улицы Автозаводская, Ново-Московская, Фрунзе

Автомобилистов просят не парковать свои машины на обочинах, чтобы не мешать работе техники.

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