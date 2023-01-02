«Смоленскавтодор» приступил к уборке снега во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.
Со 2 января 2023 года снегоуборочная техника «Смоленскавтодор» будет работать во всех районах областного центра в круглосуточном режиме.
Работы пройдут на следующих улицах:
Ленинский район
Улицы Козлова, Коненкова, Глинки, Коммунистическая
Промышленный район
Улицы Урицкого, Памфилова, Трамвайный проезд
Заднепровский район
Улицы Автозаводская, Ново-Московская, Фрунзе
Автомобилистов просят не парковать свои машины на обочинах, чтобы не мешать работе техники.
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