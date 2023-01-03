В Сафонове пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В два часа ночи 3 января произошел пожар в двухкомнатной квартире на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома во 2-ом Микрорайоне в Сафонове.

Сообщение поступило от прохожих, которые увидели клубы дыма, вырывающиеся из балкона. Прибывшие на место спасатели вскрыли бензорезом закрытую на замок дверь и в аппаратах для работы в непригодной для дыхания среде проникли в квартиру. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, у выхода была обнаружена женщина на полу, которая не могла самостоятельно открыть дверь.

Хозяйку квартиры спасли и передали прибывшим медикам. В самой же квартире в одной из комнат горел диван и огонь распространился на обои. Вскоре пожар был ликвидирован. В результате случившегося огнем уничтожен диван, комната и коридор закопчены дымом. После осмотра медиками женщина от госпитализации отказалась. Что стало причиной пожара еще предстоит установить специалистам, одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

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