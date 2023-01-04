В 2023 году в Смоленской области обеспечат мобильным интернетом 33 деревни. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 2023 году в Смоленской области планируется обеспечить мобильным интернетом 33 населённых пункта в 17-ти муниципальных образованиях. Программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в регионе с 2021 года и предусматривает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек.

В рамках программы были подведены итоги онлайн-голосования, проводимого на портале Госуслуг, за деревни и села, которые в наступившем году обеспечат высокоскоростным мобильным интернетом. Это позволит их жителям, в том числе, получить доступ к электронным госуслугам, телемедицине, онлайн-банкингу и другим сервисам.

Как рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, до 2030-го года мобильная связь станет доступной более чем в 450-ти населенных пунктах Смоленщины. Только в 2021-м году в рамках проекта на территории региона были построены 59 базовых станций, в прошлом году утверждено строительство еще 26-ти, половину из которых завершат до конца нынешнего года.

Читай также:

«Смоленскавтодор» приступил к уборке снега во всех районах города. Содержание улично-дорожной сети перешло на областной уровень.