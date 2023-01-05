В Смоленской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 5 января, в Смоленской области будет облачно. Временами пройдет снег, в течение суток местами возможна метель, на дорогах сохранится гололедица. Ветер подует восточной четверти, 7-12 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -6°C…-1°C, днем -5°C…0°C. В Смоленске: ночью -4°C…-2°C, днем -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет расти.

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