В Заднепровском районе Смоленска проведут «сплошные проверки» водителей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
6 января в Заднепровском районе Смоленска пройдёт специальное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги будут останавливать все автомобили и оценивать состояние каждого водителя.
Как отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, особое внимание уделят наличию признаков возможного опьянения.
Читай также:
Аварийный ямочный ремонт стартовал в Смоленске. Работы выполняет МБУ «Дормостстрой».