В Заднепровском районе Смоленска проведут «сплошные проверки» водителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 января в Заднепровском районе Смоленска пройдёт специальное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги будут останавливать все автомобили и оценивать состояние каждого водителя.

Как отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, особое внимание уделят наличию признаков возможного опьянения.

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