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НовостиОбщество7 января 2023 6:34

Активная уборка снега продолжается в Смоленске

В работе задействованы СОГБУ «Смоленскавтодор» и МБУ «СпецАвто»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Активная уборка снега продолжается в Смоленске. Фото: департамент по транспорту и дорожному хозяйству Смоленской области.

Активная уборка снега продолжается в Смоленске. Фото: департамент по транспорту и дорожному хозяйству Смоленской области.

Во всех районах Смоленска выполняются работы по уборке снежного вала с проезжей части. 6 января силами СОГБУ «Смоленскавтодор» работы прошли на улицах Кирова, проспекте Гагарина, улице Бабушкина, Новая Слобода – Садки.

Техника МБУ «СпецАвто» вывезла снег с улиц Генерала Паскевича и Генерала Трошева.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и не препятствовать работе дорожной техники.

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