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НовостиОбщество7 января 2023 10:19

Алексей Островский поздравил смолян с Рождеством

Губернатор отметил, что это время особой духовной радости, милосердия и заботы о ближнем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский поздравил смолян с Рождеством. Фото: страница Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский поздравил смолян с Рождеством. Фото: страница Алексея Островского в соцсетях.

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Губернатор Алексей Островский поздравил смолян с праздником, подчеркнув, что это время особой духовной радости, милосердия и заботы о ближнем:

– Он объединяет нас, вселяя веру в лучшее, отзывается в сердце теплом и светом, дает силы на новые свершения.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и помощи Божией в добрых делах и начинаниях!

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