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НовостиОбщество8 января 2023 5:57

8 января в Смоленской области температура воздуха опустится до -17

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
8 января в Смоленской области температура воздуха опустится до -17.

8 января в Смоленской области температура воздуха опустится до -17.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица.Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -17°C…-12°C.

В Смоленске: -15°C…-13°C.

Атмосферное давление 749 мм рт. столба существенно меняться не будет.

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