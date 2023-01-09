Житель Ярцева подозревается в убийстве мужчины в новогоднюю ночь. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ночью 1 января в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о доставлении в хирургическое отделение 41-летнего местного жителя с ножевым ранением в грудь, который впоследствии скончался. Подозреваемым в совершении преступления стал неоднократно судимый 60-летний смолянин.

Полицейские выехали по адресу, с которого был доставлен мужчина. Установлено, что компания местных жителей отмечала Новый год в доме по 3-му Смоленскому проезду. Сначала была представлена версия, что пострадавший сам себя ранил, но в ходе разбирательства по подозрению в убийстве задержали хозяина дома.

По информации пресс-службы регионального УМВД, во время застолья между ним и его гостем произошёл конфликт, и мужчина ударил друга ножом в область сердца. Раненому вызвали «скорую помощь», а хозяин дома ушёл спать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время мужчина заключён под стражу.

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