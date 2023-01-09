38-летний мужчина провалился под лёд в Смоленской области. Фото: ПСО «ДобротворецЪ».

3 января водолазам ПСО «ДобротворецЪ» поступила заявка о пропаже 38-летнего жителя Смоленской области. Мужчина провалился под лёд на реке Ельша в Демидовском районе.

Фото: ПСО «ДобротворецЪ».

Поисковая группа отсканировала поверхность воды в указанном месте, провела осмотр объектов подводной камерой с диодной подсветкой, проделала 90 отверстий вниз по течению от места утопления на дистанцию около 830 метров, предприняла две попытки подъема БВП, а также провела водолазный спуск и осмотрела 13 тысяч квадратных метров дна.

Фото: ПСО «ДобротворецЪ».

Мужчина до сих пор не найдёт, поиски будут продолжены.

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