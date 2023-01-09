Под Смоленском девушка погибла в ДТП с квадроциклом

26-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трагедия случилась около 5 часов утра 1 января на улице Парковая в деревне Рай.
По информации регионального УГИБДД, 36-летний мужчина за рулём квадроцикла не справился с управлением и перевернулся.
В результате водителя госпитализировали в больницу. Пассажир квадроцикла, 26-летняя девушка, скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Ранее «КП» писала, что 38-летний мужчина провалился под лёд в Смоленской области. Смолянина до сих пор не нашли.