Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 13:19

Под Смоленском девушка погибла в ДТП с квадроциклом

Водитель транспорта не справился с управлением и перевернулся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
26-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом.

26-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия случилась около 5 часов утра 1 января на улице Парковая в деревне Рай.

По информации регионального УГИБДД, 36-летний мужчина за рулём квадроцикла не справился с управлением и перевернулся.

В результате водителя госпитализировали в больницу. Пассажир квадроцикла, 26-летняя девушка, скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Ранее «КП» писала, что 38-летний мужчина провалился под лёд в Смоленской области. Смолянина до сих пор не нашли.