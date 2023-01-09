В Смоленске спасли 14-летнего подростка. Фото: «Пожарно-спасательный центр».

Спасатели помогли 14-летнему подростку вытащить ногу из решетки подвального помещения одного из домов по улице Киевское шоссе.

Как рассказали в «Пожарно-спасательном центре», прутья решётки разжали с помощью специальных инструментов. Медицинская помощь мальчику не потребовалась. С ним провели профилактическую беседу.

Ранее «КП» писала, что 38-летний мужчина провалился под лёд в Смоленской области. Смолянина до сих пор не нашли.