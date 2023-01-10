В Смоленске избившего детского врача мужчину заключили под стражу. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Мужчину, напавшего на детского врача смоленского тубдиспансера, заключили под стражу до 28 февраля. Как сообщалось ранее, он схватил женщину за волосы и ударил лицом об стол за правомерный отказ в выдаче справки несовершеннолетнему. Вскоре злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

По информации пресс-службы Промышленного районного суда, мужчина женат, у него двое детей, есть хронические заболевания. Сейчас дети живут у бабушки и, по её словам, домой мужчина возвращается не всегда, на мобильный телефон может не отвечать. Поэтому суд решил, что, оставшись на свободе, он вполне может скрыться от следствия и приговорил смолянина к заключению под стражу на 2 месяца.

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